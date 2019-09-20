Скандал навколо Центрального мосту в Дніпрі: адвокат розповів про сфабриковану справу

Апеляційний суд Дніпропетровської області не провів засідання у справі Михайла Беккера – засновника компанії-підрядника ремонту Центрального мосту "Маст-Буд", через низку порушень з боку прокуратури.

Як повідомляє сайт Gorsovet, співробітники обласної прокуратури саботували процес перевезення підсудного. Зараз Беккер знаходиться під вартою в одному з ізоляторів Кривого Рогу, хоча раніше він був у лікарні. Відомо також, що в установі відсутній інтернет для проведення відеоконференції.

Як розповів адвокат Беккера Костянтин Глоба, у справі існує ряд порушень з боку прокуратури. Апеляційний суд також не може проводити слухання, оскільки суд першої інстанції не передав матеріали. Крім того, підозру Беккеру було висунуто на підставі експертного висновку, зробленого на попереднього підрядника будівництва Центрального мосту (фірму сім'ї екс-секретаря міської ради В'ячеслава Мішалова. – Ред.)

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Мова йде про невідповідність марок міцності бетону, який укладав перший підрядник. При цьому навіть відбір проб бетону провели з порушеннями, давши на дослідження набагато менші зразки, які пресу розкришити простіше. На думку адвоката, це дало вигідний прокуратурі результат.

"Прокуратура на сьогоднішній день повністю сфабрикувала матеріали кримінальної справи. Правоохоронні органи фактично сьогодні підмінили цей звіт, підклавши його під документи господарської діяльності, вилучені у пана Беккера. Прокуратура, розуміючи, що вони зманіпульовали цим фактом, до суду першої інстанції надали тільки першу і останню сторінки кримінальної справи – там, де висновок. Весь обсяг експертизи, методику, фотографії – ці елементи прокуратура приховує", – повідомив Глоба.

Маніпулятивні дії з документами у справі Беккера адвокат назвав "позаправовим гопництвом".

На наступному розгляді апеляції, яка призначена на 23 вересня, адвокати будуть домагатися, зокрема, визнання порушення закону при врученні підозри і розгляду справи в суді першої інстанції. Також юристів дивує сума застави для Беккера, яка істотно перевищує інкриміноване йому завдання збитків міському бюджету.

Крім того, напередодні розгляду апеляції у справі Беккера співробітники прокуратури Дніпропетровської області не дали експертам Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій взяти додаткові проби бетону на Центральному мосту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку тендер на ремонт Нового моста в Дніпрі отримала компанія "Майстер Профі", яку пов'язують з колишнім секретарем Дніпровського міськради В'ячеславом Мішаловим. Після невдалої спроби ремонту переправи на ремонтників порушили кримінальну справу за фактом розкрадання 10 мільйонів гривень. Після цього скандалу Мішалов покинув крісло секретаря міськради.

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