Гігантський Ленін спровокував скандал під Дніпром: в чому суть

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині не відбулися торги з продажу бронзової статуї Леніна. Демонтований пам'ятник намагалися продати за півмільйона гривень.

Продаж не відбувся через відсутність допущених учасників торгів. Про це OBOZREVATEL стало відомо на сайті електронних аукціонів.

Декомунізованого Леніна хотіла продати виконавча служба в зв'язку з мільйонними боргами комунального підприємства "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання" Жовтоводської міської ради, яке зберігало статую на складі.

У Жовтих Водах намагалися продати Леніна

Його вартість оцінили в 514 500 гривень. Чотириметровий литий пам'ятник зроблений з бронзи вагою в шість тонн.

Пустити з молотка бронзового Леніна хотіли, щоб погасити зарплатні борги підприємства. Заявки на участь в торгах подавали десяток потенційних покупців. Про це Укрінформ повідомляв керівник КП Андрій Поляков.

"Він (пам'ятник Леніну - ред.) може когось зацікавити не тільки як метал, він має ще й якусь художню цінність", - говорив Поляков.

Торги не відбулися setam.net.ua

Варто зазначити, що міський голова Жовтих Вод Володимир Абрамов був проти продажу пам'ятника. У зв'язку з цим між ним і комунальним підприємством виник конфлікт.

"Пам'ятник продає виконавча служба за борги КП "ВЖРЕО". Але справа в тому, що пам'ятник - власність міста, і комунальне підприємство тільки зберігає його. Тому я їду до Дніпра з листом до виконавчої служби, щоб не допустити продаж пам'ятника. Це 6 тонн бронзи. Треба провести розслідування, хто від КП поставив свій підпис під документом на згоду продажу майна міста ", - повідомляв мер на сесії міської ради.

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