Коли слухаєш гімн України, зокрема на спортивних змаганнях, мимоволі перед очима постають образи військових, які захищають кордони нашої держави від загарбників. В умовах війни, яка випала на долю кожного українця, ці хлопці ризикують життям заради територіальної цілісності рідної країни. На жаль, в боях не буває без травм як фізичних, так і психологічних. Щоб стати на ноги, людині, як правило, потрібна тривала реабілітація та дороге лікування. Як це не прикро констатувати, але буває й таке, що захисникам Вітчизни іноді просто не вистачає банальних потреб, наприклад, гарячої води.

Саме така неприємність спіткала бійців Дніпровського військового госпіталю, які перебувають у психіатричному відділені на реабілітації.

СК “Прометей” відвідав бійців та подарував бойлери військовому госпіталю SC Prometey

- На жаль, вийшов з ладу наш бойлер, який раніше нам теж встановлювали волонтери, - розповів начальник психіатричного відділення військової частини Юрій Миколайович Баленко. - Тому, враховуючи пору року, нам дуже потрібна гаряча вода для елементарних потреб.

Дізнавшись про таку проблему, волейбольний клуб "Прометей" вирішив допомогти українським героям. Тож 29 жовтня головний тренер Андрій Романович, генеральний менеджер Марія Олександрова та гравці команди Анна Єфременко і Катерина Ткаченко поїхали до військового госпіталю, щоб передати бійцям АТО декілька бойлерів та різних смаколиків.

- Щиро дякую як від себе особисто, так і від усього медичного персоналу людям, які відгукнулися на нашу проблему й допомогли в придбанні бойлера. Адже наше відділення, яке розраховане на 30 хворих, зараз розвернуте на 15 ліжок. Воно майже постійно заповнене, так як йде велика кількість евакуацій із зони АТО. В середньому бійці у нас перебувають два-три тижні. Хто потребує більш тривалішої реабілітації, відправляється до Хмельницької області, - заявив Юрій Баленко.

СК "Прометей" відвідав бійців і подарував бойлери військовому госпіталю SC Prometey

У госпіталі “Прометей” зустріли з посмішками на обличчях, що дуже приємно. За чаюванням наші спортсмени та воїни в теплій атмосфері поспілкувалися на різноманітні теми.

- Наш приїзд став для них подією, - пояснила Марія Олександрова. - Було помітно, що їм не вистачає живого спілкування. Розмова спершу не дуже клеїлась, але потім воїни почали цікавитися командою та її успіхами. Зараз у нас є величезне бажання допомагати їм далі, що ми й будемо робити. Дуже задоволена тим, що опинилася в СК "Прометей", президентом якого є Володимир Михайлович Дубинський. Завдяки йому клуб може дозволити собі фінансову допомогу багатьом нужденним. Після подібних зустрічей деякі речі починаєш сприймати по-іншому. Ми залишили бійцям наші контакти та запросили на матчі "Прометея". Коли у них з'явиться така можливість, ми обов'язково доставимо їм квитки, щоб вони подивилися гру та на якийсь час забули про те, що пережили.

Реальність така, що майже кожного дня до госпіталю потрапляють все нові й нові обличчя. Якщо ж говорити про умови перебування в ньому, то вони залишають бажати кращого.

- Насправді, відчуття дуже незрозумілі,- поділилася враженнями Катя Ткаченко. - Коли нам повідомили про те, що ми їдемо відвідувати військових в госпіталь, я уявляла собі його дещо інакше. Таке відчуття, що якщо накласти фільтри на територію, на якій знаходиться ця споруда, то вона буде наче з фільму жахів. Але, слава Богу, будівля, де проходять реабілітацію наші герої, виглядає більш-менш пристойно, щоправда не всюди - не вистачає елементарних побутових речей.

Такої ж думки й діагональна “Прометея” Аня Єфременко. По словам волейболістки, від зустрічі з бійцями в неї залишилися змішані враження:

- Ми познайомились з хлопцями і в цілому досить душевно посиділи, але умови, в яких вони перебувають, мене просто шокували. Елементарно у бійців немає теплої води. Шкода, що країна, в якій йде війна, так відноситься до них.

СК "Прометей" відвідав бійців і подарував бойлери військовому госпіталю SC Prometey

СК “Прометей” запам'ятає цю поїздку надовго. Коли спілкуєшся зі щирими людьми, які не вимагають від тебе якоїсь особливої уваги, хоча дійсно на неї заслуговують, хочеться їм допомагати.

- Завдяки Володимиру Дубинському наш клуб “Прометей“ розцвітає, а ми в свою чергу маємо можливість долучитися до допомоги хлопцям, у яких немає гарячої води. Поки їхали назад міркували - оприлюднювати інформацію чи ні? З одного боку совість не дозволяє говорити про таке, мовляв, піаряться. Але потім на це подивилися з іншого боку: ми зробили добру справу та написали про це. Хтось прочитає й теж занесе бійцям те, чого їм не вистачає, наприклад, кондиціонер чи телевізор.

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