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12 лютого • оновлено в 06:55
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Аліна Рашевська

Сиро та вітряно: синоптики дали прогноз погоди на 12 лютого в Дніпрі

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У середу, 12 лютого, в Дніпрі очікується похмура і вітряна погода.

Протягом усього дня буде йти дощ зі снігом. Також в місті значно потеплішає, повідомляє Синоптик.

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У Дніпрі в цей день буде хмарно. Дощ зі снігом, який почнеться вранці, ослабне лише до вечора. Часом пориви вітру сягатимуть 15-24 м/с.

Температура повітря вдень підніметься до 0... +1 градуса за Цельсієм. Вологість повітря складе 86-100%.

Світанок настане о 6:50, захід очікується о 16:57.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найпопулярніший американський бобер-"метеоролог" Філ передбачив раннє настання весни в США. Щоб підтримати тварину, біля його нори в місті Панксатоні зібралися місцеві жителі.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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