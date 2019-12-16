Сиро і похмуро: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, погода в Дніпрі протягом всього дня буде сирою та похмурою.

Опади в цей день не очікуються. Про це повідомляє сайт Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +6 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.

Максимальна температура по Україні буде +12 градусів. Практично по всій країні температура повітря в більшості областей підніметься до +6 +12 градусів, вночі похолодає до +1 +3.

Також за прогнозом синоптиків в Україні очікуються потужні пориви вітру, до 7-12 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Дніпрі Подробиці

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.

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