Сиро і похмуро: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 16 грудня

У понеділок, 16 грудня, погода в Дніпрі протягом всього дня буде сирою та похмурою.
Опади в цей день не очікуються. Про це повідомляє сайт Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +1 до +6 градусів за Цельсієм. Через вогкість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники.
Максимальна температура по Україні буде +12 градусів. Практично по всій країні температура повітря в більшості областей підніметься до +6 +12 градусів, вночі похолодає до +1 +3.
Також за прогнозом синоптиків в Україні очікуються потужні пориви вітру, до 7-12 метрів в секунду.
Прогноз погоди в Дніпрі
Подробиці
Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптики змінили прогноз на найближчі свята в Україні, пообіцявши українцям традиційну різдвяну погоду.
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