Сиро і дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 07:05, 27.04.2020 Оновлено: 07:57, 27.04.2020

У понеділок, 27 квітня, в Дніпрі буде холодна і сира погода погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі пройде невеликий дощ.

Температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів вночі, вдень прогріється до +12...+14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що циклон, який викликав дощі в деяких регіонах України 26 квітня, продовжив рух на схід і таким чином поступово гасить пожежі.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Став як овоч через помилки лікаря? ЗМІ назвали причину передсмертного стану Кім Чен Ина

Кабмін таємно й похапцем оголосив конкурс на голову податкової

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех лохами?

Ви що, ЗЕлені, зовсім подуріли?!

Гра в патріотизм скінчилася. Держава перейшла під правління антимайдану