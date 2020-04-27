Головна Новини
27 квітня • оновлено в 09:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко
Всі статті автора

Сиро і дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

544
Читати матеріал російською

У понеділок, 27 квітня, в Дніпрі буде холодна і сира погода погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі пройде невеликий дощ.

Температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів вночі, вдень прогріється до +12...+14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 квітня

Погода в Україні 27 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що циклон, який викликав дощі в деяких регіонах України 26 квітня, продовжив рух на схід і таким чином поступово гасить пожежі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги