Сиро і дощитиме: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У понеділок, 27 квітня, в Дніпрі буде холодна і сира погода погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі пройде невеликий дощ.

Температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів вночі, вдень прогріється до +12...+14 градусів. Вітер північно-західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 27 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики розповіли, що циклон, який викликав дощі в деяких регіонах України 26 квітня, продовжив рух на схід і таким чином поступово гасить пожежі.

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