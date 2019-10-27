Сирість і туман: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов.

Так, синоптики прогнозують на території області туман. Видимість - 200-400 метрів, а рівень небезпеки жовтий. Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Понеділок, 28 жовтня, пройде без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 3-8 градусів тепла, вдень - 12-17 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима увірветься в Україну лише з 12 грудня, в перші дні цього місяця морозів не очікується.

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