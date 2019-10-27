Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 12:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Сирість і туман: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

579 Читати матеріал російською

У Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов.

Так, синоптики прогнозують на території області туман. Видимість - 200-400 метрів, а рівень небезпеки жовтий. Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Новини
"Мороз і мокрий сніг": синоптики дали холодний прогноз по Україні

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

Яндекс

Понеділок, 28 жовтня, пройде без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 3-8 градусів тепла, вдень - 12-17 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима увірветься в Україну лише з 12 грудня, в перші дні цього місяця морозів не очікується.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel