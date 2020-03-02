Синові учасника "Ліги сміху" поставили страшний діагноз

У молодшого сина учасника "Ліги сміху" Олександра Замші з Кам'янського Мирона діагностували лейкоз.

Захворювання у дитини виявили під час лікування ускладнення пневмонії в стаціонарі. За допомогою на його порятунок Олександр звернувся на своїй сторінці в Facebook.

За словами батька хлопчика, діагноз підтвердили в київській лабораторії. Родину чекає тривала і вартісна боротьба за його життя.

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"І ось приходить день, коли твій молодший син Мирон якось погано дихає. Приїжджаємо до терапевта – запалення легенів, потрібно УЗД. УЗД показує рідину в легенях і обрив легеневої тканини, потрібна операція. Ти вже підкошений. Операція. 4 години очікування під реанімацією, тобі кажуть, що є проблема з кров'ю, але потрібно підтвердити в Києві. У той же день їдеш до Києва, віддаєш аналізи, їдеш назад і по дорозі дзвінок: лейкоз (рак крові) підтвердився", – поділився Замша.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 8875 4558

Замша Олександр (карта ПриватБанку)

Відзначимо, що Олександр Замша – учасник команди "Таа-та-та-та" з Кам'янського, тренером якої був Сергій Сивохо.

Facebook Олександр Замша

Facebook Олександр Замша

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