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2 березня • оновлено в 17:29
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Синові учасника "Ліги сміху" поставили страшний діагноз

2.7т
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У молодшого сина учасника "Ліги сміху" Олександра Замші з Кам'янського Мирона діагностували лейкоз.

Захворювання у дитини виявили під час лікування ускладнення пневмонії в стаціонарі. За допомогою на його порятунок Олександр звернувся на своїй сторінці в Facebook.

За словами батька хлопчика, діагноз підтвердили в київській лабораторії. Родину чекає тривала і вартісна боротьба за його життя.

Синові учасника "Ліги сміху" поставили страшний діагноз

Синові учасника "Ліги сміху" поставили страшний діагноз

Колаж

"І ось приходить день, коли твій молодший син Мирон якось погано дихає. Приїжджаємо до терапевта запалення легенів, потрібно УЗД. УЗД показує рідину в легенях і обрив легеневої тканини, потрібна операція. Ти вже підкошений. Операція. 4 години очікування під реанімацією, тобі кажуть, що є проблема з кров'ю, але потрібно підтвердити в Києві. У той же день їдеш до Києва, віддаєш аналізи, їдеш назад і по дорозі дзвінок: лейкоз (рак крові) підтвердився", – поділився Замша.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 8875 4558

Замша Олександр (карта ПриватБанку)

Відзначимо, що Олександр Замша – учасник команди "Таа-та-та-та" з Кам'янського, тренером якої був Сергій Сивохо.

Синові учасника "Ліги сміху" поставили страшний діагноз

Facebook Олександр Замша

Синові учасника "Ліги сміху" поставили страшний діагноз

Facebook Олександр Замша

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в результаті вибуху 8-річному хлопчикові відірвало руку. Друзі сім'ї потерпілого збирають допомогу на лікування.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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