Синоптики уточнили прогноз погоди на середу в Дніпрі

У середу, 16 вересня, в Дніпрі очікується сонячна і тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 16 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує двох зниклих школярів.