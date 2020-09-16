Синоптики уточнили прогноз погоди на середу в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 16.09.2020

У середу, 16 вересня, в Дніпрі очікується сонячна і тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +27 до +29 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 16 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує двох зниклих школярів.

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