Синоптики спрогнозували вітряну погоду в Дніпрі

У вівторок, 6 жовтня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Опадів в цей день не передбачається. Пориви вітру можуть досягати 15-24 метрів у секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 36-47%. Світанок настане о 06:46, захід очікується о 18:09.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні 6-8 жовтня в більшості регіонів на заході і в центрі пройдуть дощі, подекуди з грозами.