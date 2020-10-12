Синоптики спрогнозували теплу осінню погоду в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:35, 12.10.2020

У понеділок, 12 жовтня, в Дніпрі прогнозують теплу та сонячну погоду.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Так, в місті очікується південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вдень підніметься до 20-22 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 12 жовтня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі завершилася глобальна реконструкція планетарію, яку почали ще в 2018 році.

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