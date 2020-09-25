Синоптики дали теплий осінній прогноз погоди в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 25.09.2020

У п'ятницю, 25 вересня, в Дніпрі триває сонячна та тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +27 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 25 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі школярів масово відправили на самоізоляцію через COVID-19.

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