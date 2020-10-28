Синоптики спрогнозували сонячну погоду в Дніпрі

Софія Закревська Життя міста 08:00, 28.10.2020

У середу, 28 жовтня, в Дніпрі очікується сонячна погода.

Небо над містом буде ясним з ранку і до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра вночі коливатиметься від +6 до +7 градусів за Цельсієм, вдень потеплішає до +11-15 градусів. Вологість повітря складе 62-89%. Світанок настав о 6:19, захід сонця очікується о 16:28.

За останні 130 років в Дніпрі 28 жовтня найтепліше було 1898 року – температура повітря склала 27,4 градуси за Цельсієм. Найхолоднішим цей день був 1912 року – стовпчик термометра опустився до -9,6 градусів.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в листопаді.

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Дніпро Життя міста

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