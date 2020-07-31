Синоптики спрогнозували похмуру та дощову погоду в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 31.07.2020

У п'ятницю, 31 липня, Дніпро накриють сильні дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря різко опуститься.

Так, температура повітря складе +27 +29 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 31 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в маршрутному таксі № 55 стався конфлікт між водієм і літньою пасажиркою. Маршрутчик відмовився безкоштовно везти жінку пенсійного віку.

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