Синоптики спрогнозували похмуру та дощову погоду в Дніпрі

У п'ятницю, 31 липня, Дніпро накриють сильні дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура повітря різко опуститься.

Так, температура повітря складе +27 +29 градусів вдень, вночі похолодає до +17 +19 градусів. Вітер західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 31 липня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі в маршрутному таксі № 55 стався конфлікт між водієм і літньою пасажиркою. Маршрутчик відмовився безкоштовно везти жінку пенсійного віку.