Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:49, 26.10.2020

У понеділок, 26 жовтня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Хмари протримаються на небі до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +17 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 54-88%. Світанок настане о 6:16, захід очікується о 16:31.

Скріншот.
синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в листопаді 2020 року в Україні середня температура повітря буде переважно вищою кліматичної норми.

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