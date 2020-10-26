Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі
У понеділок, 26 жовтня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.
Хмари протримаються на небі до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +17 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 54-88%. Світанок настане о 6:16, захід очікується о 16:31.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в листопаді 2020 року в Україні середня температура повітря буде переважно вищою кліматичної норми.