Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:52, 21.10.2020

У середу, 21 жовтня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Хмари протримаються на небі до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +2 до +13 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 51-87%. Світанок настане о 07:08, захід очікується о 17:40.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український курорт засипало снігом.

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