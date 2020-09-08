Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 8.09.2020

У вівторок, 8 вересня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Хмари протримаються на небі до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +16 до +26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 40-87%. Світанок настане о 6:06, захід очікується о 19:08.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні восени буде холодною і дощовою, в жовтні можливі перші морози і сніг.

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