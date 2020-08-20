Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:24, 20.08.2020

У четвер, 20 серпня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Хмари протримаються на небі до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +34 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 20-68%. Світанок настане о 05:40, захід очікується о 19:46.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в деяких областях України в четвер, 20 серпня, підуть короткочасні дощі. При цьому спека поки не відступить.

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