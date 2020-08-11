Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:33, 11.08.2020

У вівторок, 11 серпня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 42-84%. Світанок настане о 5:27, захід очікується о 20:02.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні у вівторок, 11 серпня, очікується суха погода на сході і півдні, в інших регіонах пройдуть дощі з грозами.

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