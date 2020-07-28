Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:59, 28.07.2020

У вівторок, 28 липня, в Дніпрі очікується переважно похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 36-77%. Світанок настане о 5:08, захід очікується о 20:24.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в серпні в Україні очікується аномальна погода.

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