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Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Аліна Рашевська
Життя міста
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Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі

Погода в Дніпрі. www.spb.kp.ru

У п'ятницю, 17 липня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-77%. Світанок настане о 04:55, захід очікується о 20:36.

Скріншот

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 року будуть теплішими, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.

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