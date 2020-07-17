Синоптики спрогнозували похмуру погоду в Дніпрі
Погода в Дніпрі. www.spb.kp.ru
У п'ятницю, 17 липня, в Дніпрі очікується похмура погода.
Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-77%. Світанок настане о 04:55, захід очікується о 20:36.
Скріншот Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що через зміни клімату в Україні осінь і зима 2020 року будуть теплішими, ніж зазвичай, а метеорологічне літо триватиме ще місяць.
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