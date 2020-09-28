Синоптики спрогнозували похмуру, але теплу погоду в Дніпрі 28 вересня

У Дніпрі 28 і 29 вересня очікується хмарна погода з проясненнями.

На території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в пресслужбі Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології.

Так, у понеділок, 28 вересня, буде хмарно з проясненнями. У місті вночі синоптики прогнозують невеликий дощ з грозою, а вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-13 градусів, вдень – 24-26 градусів.

Також ніч в західній частині Дніпропетровської області пройде без опадів, на решті території очікується невеликий дощ з грозою. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 10-15 градусів, а вдень 22-27 градусів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в кількох районах Дніпра не буде електрики. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.