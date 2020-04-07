Головна Новини
7 квітня • оновлено в 07:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

172
Читати матеріал російською

У вівторок, 7 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів вночі, вдень прогріється до +13...+15 градусів. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

Погода в Україні 7 квітня

Погода в Україні 7 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в центрі Дніпра під авто виявили бомбу. Інцидент стався на вулиці Ярослава Мудрого, коли власник Honda Accord приїхав на шиномонтаж, щоб змінити гуму.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги