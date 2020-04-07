Синоптики порадували теплим прогнозом в Дніпрі

У вівторок, 7 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря коливатиметься від 0 до -2 градусів вночі, вдень прогріється до +13...+15 градусів. Вітер північно-східний 3-8 м/с.

Погода в Україні 7 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в центрі Дніпра під авто виявили бомбу. Інцидент стався на вулиці Ярослава Мудрого, коли власник Honda Accord приїхав на шиномонтаж, щоб змінити гуму.

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