Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 5 червня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

До вечора небо проясниться. Як повідомляє Синоптик, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 55-91%. Світанок настане о 4:38, захід очікується о 20:39.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в п'ятницю, 5 червня, нарешті потеплішає, проте в деяких областях все ще будуть йти дощі, місцями навіть з грозами. Справжню літню спеку українці відчують вже з наступного тижня.

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