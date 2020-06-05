Головна Новини
5 червня • оновлено в 07:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Дніпрі

926
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 5 червня, в Дніпрі прогнозується мінлива хмарність.

До вечора небо проясниться. Як повідомляє Синоптик, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +23 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 55-91%. Світанок настане о 4:38, захід очікується о 20:39.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в п'ятницю, 5 червня, нарешті потеплішає, проте в деяких областях все ще будуть йти дощі, місцями навіть з грозами. Справжню літню спеку українці відчують вже з наступного тижня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 411.

    Вилікувалися: 11 042. Померли: 747.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини

Топпублікації

Топблоги