Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Дніпрі

У четвер, 30 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

Як повідомляє Синоптик, опадів в цей день не передбачається. У зв'язку з цим містян попередили про високу пожежну небезпеку.

Стовпчик термометра коливатиметься від +6 до +21 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 31-80%. Світанок настане о 5:19, захід очікується о 19:55.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в останній день другого місяця весни, 30 квітня, в Україні очікується нестійка погода з температурними крайнощами і дощами. У той же час в цілому країна буде завтра однією з найтепліших в Європі.