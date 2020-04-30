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30 квітня • оновлено в 07:35
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Аліна Рашевська
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Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Дніпрі

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У четвер, 30 квітня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

Як повідомляє Синоптик, опадів в цей день не передбачається. У зв'язку з цим містян попередили про високу пожежну небезпеку.

Стовпчик термометра коливатиметься від +6 до +21 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 31-80%. Світанок настане о 5:19, захід очікується о 19:55.

Скріншот

Скріншот

синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в останній день другого місяця весни, 30 квітня, в Україні очікується нестійка погода з температурними крайнощами і дощами. У той же час в цілому країна буде завтра однією з найтепліших в Європі.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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