Синоптики порадували теплим прогнозом погоди в Дніпрі

У понеділок, 30 березня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день не очікується.

Температура повітря вдень від +13 до +15 градусів, вночі похолодає до +3...+5. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 30 березня

Як писав OBOZREVATEL, в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха, заявили в Українському гідрометеорологічному інституті ГосЧС і НАН України.

У той же час за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи – 19 квітня.

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