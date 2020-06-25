Синоптики порадували сонячним прогнозом погоди в Дніпрі
Погода в Дніпрі
У четвер, 25 червня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.
Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-698%. Світанок настане о 4:37, захід очікується о 20:47.
Скріншот Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в четвер, 25 червня, буде похмура погода, яка в основному в західних регіонах буде супроводжуватися сильними зливами.
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