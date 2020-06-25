Синоптики порадували сонячним прогнозом погоди в Дніпрі

У четвер, 25 червня, в Дніпрі буде тепла і сонячна погода.

Опадів в цей день не передбачається. Про це повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +17 до +27 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 35-698%. Світанок настане о 4:37, захід очікується о 20:47.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в четвер, 25 червня, буде похмура погода, яка в основному в західних регіонах буде супроводжуватися сильними зливами.