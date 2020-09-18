Синоптики попередили про значне похолодання в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 07:55, 18.09.2020

У п'ятницю, 18 вересня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Небо, ясне вночі та вранці, затягнеться хмарами у середині дня, і погода буде похмурою до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +18 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 42-75%. Світанок настане о 06:20, захід очікується о 18:47.

Скріншот.
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що похолодання в Україні буде нетривалим.

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