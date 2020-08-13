Синоптики попередили про значне похолодання в Дніпрі

У четвер, 13 серпня, в Дніпрі очікується мінлива хмарність.

Безхмарна погода вранці вже в середині дня зміниться і буде похмурою до самого вечора. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +12 до +24 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 36-79%. Світанок настане о 05:30, захід очікується о 19:59.

Скріншот синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в четвер, 13 серпня, буде без опадів, а спека трохи ослабне.