Синоптики попередили про значне похолодання в Дніпрі

У п'ятницю, 22 травня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Увечері в місті погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +6 до +14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 41-79%. Світанок настане о 4:48, захід очікується о 20:24.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в п'ятницю, 22 травня, буде холодною з помірними дощами. Ймовірні навіть заморозки в нічний час.