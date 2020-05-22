Головна Новини
22 травня • оновлено в 06:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

Синоптики попередили про значне похолодання в Дніпрі

624
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 22 травня, в Дніпрі очікується похмура погода.

Увечері в місті погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +6 до +14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 41-79%. Світанок настане о 4:48, захід очікується о 20:24.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в п'ятницю, 22 травня, буде холодною з помірними дощами. Ймовірні навіть заморозки в нічний час.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги