Синоптики попередили про значне похолодання в Дніпрі

У п'ятницю, 22 травня, в Дніпрі очікується похмура погода.
Увечері в місті погода проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.
Стовпчик термометра коливатиметься від +6 до +14 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 41-79%. Світанок настане о 4:48, захід очікується о 20:24.
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Синоптик
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що погода в Україні в п'ятницю, 22 травня, буде холодною з помірними дощами. Ймовірні навіть заморозки в нічний час.
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