Синоптики попередили про різке похолодання в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 20.10.2020

У вівторок, 20 жовтня, в Дніпрі очікується переважно похмура і прохолодна погода.

Вранці небо буде ясним, проте вдень покриється хмарами, які не зникнуть до кінця дня. Опади не прогнозуються, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +4 до +11 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 44-98%. Світанок настане о 7:07, захід очікується о 17:42.

Скріншот.
синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український курорт засипало снігом.

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