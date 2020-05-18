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18 травня • оновлено в 07:29
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Аліна Рашевська
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Синоптики попередили про посилення вітру в Дніпрі

1.1т
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У понеділок, 18 травня, в Дніпрі буде стояти похмура погода.

Нічний сильний дощ вранці ослабне і незабаром закінчиться. Пориви вітру можуть досягати 15-24 метрів у секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +9 до +20 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 39-100%. Світанок настане о 4:52, захід очікується о 20:20.

Скріншот

Скріншот

Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до кінця травня Україну чекають дощі, заморозки і спека до +25. На півдні країни дощів буде мало.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
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