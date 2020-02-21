Синоптики попередили про погіршення погоди в Дніпрі

У п'ятницю, 21 лютого, в Дніпрі і області буде хмарна погода.

Вночі та вранці місцями туман, вітер північно-східний 5-10 м/с, повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

За прогнозами синоптиків, температура вночі опуститься до -2...+3 градусів, вдень +2...+ 7градусів. Водіїв попередили про небезпеку: видимість на дорогах опуститься до 300-500 метрів.

Туман Портал Акцент

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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