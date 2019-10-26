Синоптики попередили про небезпечний явище у Дніпрі

Вранці в суботу, 26 жовтня, в Дніпрі та області буде утримуватись туман і підвищена концентрація забруднюючих речовин в повітрі.

Через це видимість на дорогах складе 300-500 метрів, повідомляють в пресслужбі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Рятувальники попереджають про I жовтому (НМЯ I).

Згідно з інформацією, опублікованою ДСНС України, у повітрі в Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському спостерігається незначне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Відзначається, що це пов'язано з антициклоном, який супроводжується відсутністю опадів, слабким вітром, підвищенням температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутністю вертикального перемішування повітря, густими туманами.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу (СО), нарівні з промисловими районами Китаю або США.

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