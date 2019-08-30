Синоптики дали тривожний прогноз по Дніпру на вихідні

У Дніпрі з 30 серпня по 2 вересня оголошено попередження про пожежну небезпеку.

На території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди Апостроф

Прогноз погоди на вихідні від синоптиків:

У суботу, 31 серпня, очікується малохмарна погода. День пройде без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 11-16 градусів, вдень 24-29 градусів.

Неділя, 1 вересня, пройде без опадів. Прогнозується північно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 13-18 градусів, а вдень підніметься до 26-31 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній подих літа: синоптики уточнили прогноз по Україні.

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