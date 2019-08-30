Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Синоптики дали тривожний прогноз по Дніпру на вихідні

302 Читати матеріал російською

У Дніпрі з 30 серпня по 2 вересня оголошено попередження про пожежну небезпеку.

На території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Новини
Літо завершується: прогноз погоди в Україні на 30 серпня від ObozTV

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Апостроф

Прогноз погоди на вихідні від синоптиків:

У суботу, 31 серпня, очікується малохмарна погода. День пройде без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 11-16 градусів, вдень 24-29 градусів.

Неділя, 1 вересня, пройде без опадів. Прогнозується північно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 13-18 градусів, а вдень підніметься до 26-31 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній подих літа: синоптики уточнили прогноз по Україні.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...