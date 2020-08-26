Синоптики дали точний прогноз погоди в Дніпрі на 26 серпня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 26.08.2020

У середу, 26 серпня, в Дніпрі очікується суха та тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +27 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Погода в Україні 26 серпня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що до Дніпропетровської області з робочим візитом приїде Володимир Зеленський.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Зеленський присвоїв начальнику поліції Дніпропетровщини звання генерала

У Києві минули зливи

Київ після святкових вихідних зупинився у масштабних заторах. Карта

Київ залило дощами: машини і маршрутки плавали вулицями. Відео

У Кривому Розі накрили склад контрабандних стероїдів з Азії. Фото