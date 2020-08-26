Синоптики дали точний прогноз погоди в Дніпрі на 26 серпня

Погода в Дніпрі. winallos.com
У середу, 26 серпня, в Дніпрі очікується суха та тепла погода.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.
Стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +27 градусів за Цельсієм. Вітер буде північно-західний – до 5-10 метрів в секунду.
Погода в Україні 26 серпня
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що до Дніпропетровської області з робочим візитом приїде Володимир Зеленський.
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