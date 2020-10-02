Синоптики дали точний прогноз погоди на п'ятницю в Дніпрі

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 2.10.2020

У п'ятницю, 2 жовтня, в Дніпрі прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Так, у місті очікується південно-східний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 9-11 градусів, а вдень підніметься до 18-20 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 2 жовтня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в жовтні жителі трьох вулиць Амур-Нижньодніпровського району Дніпра тимчасово залишаться без газу.

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