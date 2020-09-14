Синоптики дали точний прогноз погоди на понеділок у Дніпрі

У понеділок, 14 вересня, в Дніпрі очікується сонячна і тепла погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +26 до +28 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 14 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Україні до кінця робочого тижня очікується суха і тепла погода, а ближче до вихідних прийде похолодання.