Синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі на понеділок

У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі триває прохолодна, але сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +23 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 21 вересня на декількох вулицях Дніпра не буде світла.