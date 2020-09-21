Синоптики дали свіжий прогноз погоди в Дніпрі на понеділок

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 21.09.2020

У понеділок, 21 вересня, в Дніпрі триває прохолодна, але сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +21 до +23 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-західний – до 3-8 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 21 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що 21 вересня на декількох вулицях Дніпра не буде світла.

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Дніпро Життя міста

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