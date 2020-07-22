Синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 22 липня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Небо вкриється хмарами лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 34-83%. Світанок настане о 5:01, захід очікується о 20:31.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що до кінця липня в Україні ще будуть спекотні дні, а опісля знову можливе різке зниження температури.