Синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 1.07.2020

У середу, 1 липня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. При цьому вітер може бути досить сильним – до 15-24 метрів в секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +20 до +30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 34-89%. Світанок настане о 4:41, захід очікується о 20:47.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Україну насувається атмосферний фронт, схожий на крило ангела.

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