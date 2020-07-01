Синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 1 липня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Опадів в цей день не передбачається. При цьому вітер може бути досить сильним – до 15-24 метрів в секунду, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +20 до +30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 34-89%. Світанок настане о 4:41, захід очікується о 20:47.

Скріншот Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Україну насувається атмосферний фронт, схожий на крило ангела.