Синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі

Аліна Рашевська Життя міста 06:30, 11.06.2020

У четвер, 11 червня, в Дніпрі очікується ясна погода.

Перші хмари з'являться лише ввечері. Опадів в цей день не передбачається, повідомляє Синоптик.

Стовпчик термометра коливатиметься від +19 до +33 градусів за Цельсієм. Вологість повітря складе 29-75%. Світанок настане о 4:36, захід очікується о 20:43.

Скріншот
Синоптик

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні липень 2020 року буде спекотним і сухим. Очікується тривалий посушливий період – з 4 по 20 число.

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