Синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі на 3 вересня

У четвер, 3 вересня, в Дніпрі продовжує триматися спекотна та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +33 до +35 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 3 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі місцеві жителі штурмували секонд-хенд, який знаходиться на вулиці Титова. На вході в магазин утворилася тиснява.