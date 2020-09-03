Синоптики дали спекотний прогноз погоди в Дніпрі на 3 вересня

Софія Ковнір Життя міста 06:00, 3.09.2020

У четвер, 3 вересня, в Дніпрі продовжує триматися спекотна та сонячна погода.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, опадів в цей день не передбачається.

Стовпчик термометра коливатиметься від +33 до +35 градусів за Цельсієм. Вітер буде південно-східний – до 5-10 метрів в секунду.

Прогноз погоди в Україні 3 вересня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі місцеві жителі штурмували секонд-хенд, який знаходиться на вулиці Титова. На вході в магазин утворилася тиснява.

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